СБУ ликвидировала террористическую сеть "ЛНР"

Благодаря оперативным действиям сотрудников СБУ, была ликвидирована агентурная сеть "ЛНР" и предотвращен ряд терактов.
Разоблаченные агенты, планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине, сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно неподконтрольной территории.
Агент "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать и выявить завербованных агентов.
Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов псевдоспецслужбы.
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