СБУ ликвидировала террористическую сеть "ЛНР"

15:49 10 августа Киев, Украина

Благодаря оперативным действиям сотрудников СБУ , была ликвидирована агентурная сеть "ЛНР" и предотвращен ряд терактов.

Разоблаченные агенты, планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине, сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью этого же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - паспорт гражданина РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно неподконтрольной территории.

Агент "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать и выявить завербованных агентов.



Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов псевдоспецслужбы.