СБУ ликвидировала схему продажи фейковых удостоверений и пропусков

11:23 06 декабря Киев, Украина

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киевской области масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

По данным следствия, житель Обухов Киевской области наладил схему изготовления и сбыта поддельных пропусков и удостоверений различных государственных учреждений - Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, СБУ, Офиса Генерального прокурора, ГБР, МВД.

Они могли использоваться враждебными ДРГ для беспрепятственного проезда по территории Украины. Транспортные средства могли освобождаться от проверок правоохранителями.



В целях конспирации мужчина использовал анонимные аккаунты в соцсетях. Денежное вознаграждение он получал на криптокошелек и «подставные» банковские карты.

Стоимость одного «удостоверения» составляла от 50 до 500 дол. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования.

По оперативным данным, злоумышленник изготовил и сбыл более 2 тыс. «липовых» пропусков.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в подделке документов и избрании меры пресечения (ст. 358 УК Украины).