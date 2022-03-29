СБУ ликвидировала пять крупных российских ботоферм. Видео

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Служба безопасности Украины ликвидировала пять вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых акантов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.
Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине.
Из-за этой «армии ботов» распространялись фейки о войне РФ в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии.
Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
Ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.
Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине.
Из-за этой «армии ботов» распространялись фейки о войне РФ в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии.
Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- свыше 100 комплектов GSM-шлюзов
- почти 10 тыс. сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности
- ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий
- черновую бухгалтерию
По данным фактам СБУ уже приступила к уголовному производству и проводит все мероприятия, необходимые для привлечения виновных к ответственности.
Преступление квалифицируется по ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.
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