СБУ ликвидировала пять крупных российских ботоферм. Видео

07:14 29 марта Киев, Украина

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Служба безопасности Украины ликвидировала пять вражеских ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых акантов.





Ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.



Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине.



Из-за этой «армии ботов» распространялись фейки о войне РФ в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии.



Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.



Во время обысков правоохранители обнаружили: Об этом сообщает пресс-центр СБУ Ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине.Из-за этой «армии ботов» распространялись фейки о войне РФ в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии.Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.

свыше 100 комплектов GSM-шлюзов

почти 10 тыс. сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности

ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий

черновую бухгалтерию

По данным фактам СБУ уже приступила к уголовному производству и проводит все мероприятия, необходимые для привлечения виновных к ответственности.



Преступление квалифицируется по ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.