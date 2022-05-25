СБУ ликвидировала мощную сепаратистскую ботоферму

Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность ботофермы, финансируемой представителями РФ, которая продвигала идеи "Малороссии" и "Новороссии".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы. Установлено, что один из организаторов ботофермы житель Луцка.
Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов. Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
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