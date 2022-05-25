СБУ ликвидировала мощную сепаратистскую ботоферму

19:41 19 августа Киев, Украина

Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность ботофермы, финансируемой представителями РФ, которая продвигала идеи "Малороссии" и "Новороссии".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России", - говорится в сообщении.

Деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы. Установлено, что один из организаторов ботофермы житель Луцка



Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов. Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.