СБУ ликвидировала канал поставки фальшивых онколекарств в Украину

18:14 10 августа Киев, Украина

В ходе спецоперации, проведенной киберспециалистами Службы безопасности, был успешно разрушен канал нелегального поступления фальсифицированных медицинских препаратов онкологической направленности на территорию Украины.



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



По данным официального сообщения, наибольшая доля поддельных препаратов была изготовлена на территории российской федерации, а также в ряде стран Ближнего Востока.



Преступники использовали хитроумные методы для контрабанды фальсификатов, скрывая их в спрятанных уголках своих автомобилей. Путем пересечения государственной границы через сторонние страны, контрабандисты продавали фальшивые медикаменты через созданные ими специализированные интернет-магазины и социальные сети. Последующая доставка поддельных товаров до покупателей осуществлялась через нелицензированные аптеки и популярные почтовые сервисы. По сведениям, контрабандисты собирали многомиллионные доходы еженедельно.



Сотрудники Службы безопасности разоблачили и задержали трех участников международной преступной сети, ответственной за этот нелегальный бизнес.



Экспертиза, проведенная по инициативе СБУ, подтвердила, что изъятые у преступников медицинские препараты – поддельные, и не соответствуют заявленным характеристикам в инструкциях.



При обыске жилья задержанных, правоохранители изъяли большое количество фальшивых лекарств, незарегистрированное огнестрельное оружие, бухгалтерские записи о незаконной деятельности, а также мобильные устройства и компьютеры, содержащие улики о преступлениях.



Задержанным предстоит суд, им грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества.