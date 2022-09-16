СБУ ликвидировала 4 новых канала выезда «уклонистов» за границу

12:49 16 сентября Киев, Украина

В ходе спецопераций во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях Служба безопасности заблокировала новые каналы нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста.



Об этом сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 16 сентября.



Стоимость "услуг" составляла от 3 до 10 тысяч долларов в зависимости от обстоятельств и срочности зарубежного "рейса". Всего удалось предотвратить нелегальную переправку за границу более сотни человек.



Причастные злоумышленники задержаны, им сообщили о подозрениях по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу (ст.332 УК Украины).



Так, во Львовской области был ликвидирован механизм противоправного выезда под видом перевозки иностранных грузов для нужд ВСУ.



Для этого злоумышленники изготавливали для своих "клиентов" документы от имени нескольких псевдоволонтерских организаций, якобы занимающихся транспортировкой гуманитарной помощи.



На самом деле потенциальными участниками "трафика" были граждане, даже не умеющие управлять автомобилем и не имеющие водительских прав. В случае выезда за границу, они не планировали возвращаться в Украину.

Установлено, что к организации схемы причастна преступная группа одного из криминальных авторитетов.

Сотрудники СБУ задержали ее организатора на передаче половины суммы денежного "вознаграждения" в размере 5 тысяч долларов.



В Одесской области заблокирован канал незаконного пересечения госграницы на основании фиктивных удостоверений представителей одного из международных благотворительных фондов.



Среди участников сделки были чиновники нескольких контрольно-пропускных пунктов. Именно они обеспечивали уклонистам беспрепятственный выезд за пределы Украины без тщательной проверки документов.



Сотрудники СБУ задержали двух организаторов схемы в районе пропускного пункта Кучурган.





Еще одна преступная группа разоблачена при попытке скрытого вывоза призывников на собственном автомобиле в Молдову и Румынию.

В Николаевской области задержан организатор "трафика" противоправных выездов за границу. Он использовал поддельные документы участников волонтерского движения и фейковые выводы медицинских учреждений.



В Винницкой области разоблачен руководитель местного автотранспортного предприятия, наладивший схему незаконного выезда за кодон под

видом "второго водителя" грузовика.

Для этого мужчина осуществлял их фиктивное трудоустройство и привлекал к международным товарным перевозкам.



По всем разоблаченным фактам продолжаются досудебные расследования для привлечения к ответственности всех виновных лиц.