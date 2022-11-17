СБУ идентифицировала коллаборантов, инициировавших «присоединение» Донбасса к россии

16:30 17 ноября Киев, Украина

Правоохранители идентифицировали личности новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Юга и Востока Украины, которые инициировали присоединение Донбасса к рф.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, в его состав вошли должностные лица из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся
работать на бюджет страны-агрессора.
Под видом "общественных" инициатив они помогали россии скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины. Именно они направили срочное обращение к главарю боевиков так называемой "ДНР" Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением в состав российской федерации.

Перед подготовкой "письма" подозреваемые организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку россии. В "мероприятии" активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители российских информресурсов.

Сейчас решается вопрос об объявлении 12 коллаборантов в розыск для привлечения к ответственности за преступления против Украины.

В общей сложности СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного "референдума" в Донецкой области.