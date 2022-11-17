СБУ идентифицировала коллаборантов, инициировавших «присоединение» Донбасса к россии

16:30 17 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



По данным правоохранителей, в его состав вошли должностные лица из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся Правоохранители идентифицировали личности новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Юга и Востока Украины, которые инициировали присоединение Донбасса к рф.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.По данным правоохранителей, в его состав вошли должностные лица из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся

работать на бюджет страны-агрессора.

Под видом "общественных" инициатив они помогали россии скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины. Именно они направили срочное обращение к главарю боевиков так называемой "ДНР" Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением в состав российской федерации.