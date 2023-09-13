СБУ и ВСУ ужесточают меры по радиационной безопасности из-за угроз рф о "грязной" бомбе

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с представителями Вооруженных сил проводят обширные рейдовые проверки в целях обеспечения радиационной безопасности на всей территории Украины, учитывая постоянные угрозы со стороны россии о возможном применении "грязной" бомбы.
Об этом информирует пресс-служба СБУ в своем сообщении в мессенджере Telegram.
Об этом информирует пресс-служба СБУ в своем сообщении в мессенджере Telegram.
За последнюю неделю правоохранители осмотрели сотни мест массового скопления людей, объектов критической инфраструктуры и тысячи транспортных средств, которые могли бы быть использованы потенциальными диверсантами из россии для перевозки радиоактивных материалов. Особое внимание СБУ уделила контролю блокпостов в зоне боевых действий и регионах, которые были деоккупированы, а также пунктов пропуска через границу и другим аналогичным объектам.
В ходе таких рейдов силовые структуры совместно отрабатывают сценарии действий и оперативные механизмы реагирования на потенциальные ядерные угрозы со стороны россии.
В ходе таких рейдов силовые структуры совместно отрабатывают сценарии действий и оперативные механизмы реагирования на потенциальные ядерные угрозы со стороны россии.
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