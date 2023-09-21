СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму

11:02 21 сентября Киев, Украина

Минувшей ночью СБУ вместе с ВМС нанесли удар по военной базе «Саки» в оккупированном Крыму . На территории базы размещалось около 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК «Панцирь». На этой же базе обучались операторы дронов россиян.

Об этом сообщает Общественное Крым, (ссылаясь на источники в СБУ).

Атаки Службы безопасности и Военно-морских сил оказались успешными, причинив значительный ущерб военной технике россиян. Для этого использовались беспилотники, которые создали перегрузку для российской ПВО, после чего были запущены ракеты «Нептун».



Российские военкоры говорят о значительных разрушениях, сообщают о потерях в ряду ВС рф, якобы погибло 30 военнослужащих.



Представители СБУ говорят, что ситуация в Крыму будет ухудшаться для оккупантов, и они не будут чувствовать себя там в безопасности.