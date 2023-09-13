СБУ и полиция разоблачили в Одесской области коррупционную схему по уклонению от мобилизации

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали масштабную коррупционную схему по уклонению от мобилизации в Одесской области.
По данным СБУ, все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий (ВВК) действовало в составе преступной группы.
Чиновники продавали военнообязанным фальшивые медицинские заключения о непригодности к службе по состоянию здоровья. Стоимость одной медсправки составляла от $7 до $10 тыс., в зависимости от срочности выполнения заказа.
В течение суток организаторы сделки могли изготавливать более 20 фальшивых медсправок.
Кроме того, чтобы "пропустить" через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготавливали для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.
На основании собранных доказательств председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрениях.
Кроме того, установлено пять человек, которые пытались воспользоваться "схемой" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.
По данным СБУ, все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий (ВВК) действовало в составе преступной группы.
Чиновники продавали военнообязанным фальшивые медицинские заключения о непригодности к службе по состоянию здоровья. Стоимость одной медсправки составляла от $7 до $10 тыс., в зависимости от срочности выполнения заказа.
В течение суток организаторы сделки могли изготавливать более 20 фальшивых медсправок.
Кроме того, чтобы "пропустить" через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготавливали для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.
На основании собранных доказательств председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрениях.
Кроме того, установлено пять человек, которые пытались воспользоваться "схемой" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.
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