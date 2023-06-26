СБУ и Государственное бюро расследований обнаружили коллаборанта в Херсоне

18:05 26 июня Киев, Украина





Эту информацию сообщили представители



Оказалось, что данный человек являлся местным пограничником, который во время временной оккупации Херсона добровольно вступил в сотрудничество с российскими захватчиками. Служба безопасности в сотрудничестве с Государственным бюро расследований и Госпогранслужбой успешно выявили еще одного коллаборанта в результате проведения стабилизационных мероприятий в освобожденном городе Херсон.Эту информацию сообщили представители СБУ в понедельник, 26 июня.Оказалось, что данный человек являлся местным пограничником, который во время временной оккупации Херсона добровольно вступил в сотрудничество с российскими захватчиками.

В июле 2022 года его назначили "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной в то время "Северной исправительной колонии №90", которая находилась под контролем оккупантов.



На этой должности он активно участвовал в репрессиях против местных жителей, нацеленных на подавление движения сопротивления в регионе.



После освобождения Херсона преступник попытался скрыться и избежать наказания. Однако сотрудники СБУ и ГБР определили его местонахождение и задержали.



Фигуранту было озвучено подозрение в коллаборационистской деятельности. В настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.



Ведется расследование для установления всех обстоятельств данного преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным.