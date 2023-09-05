СБУ и ГБР задержали коллаборанта, который пытался сдать позиции ВСУ рашистам

Военная контрразведка СБУ и ГБР задержали на Киевщине коллаборанта, который пытался вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу рф.
По указанию агрессора он должен был узнать о местах базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.
В дальнейшем фигурант планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещения десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой.
Однако, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на этапе оформления на военную службу в Силы обороны.
Злоумышленником оказался житель Херсона, который на период оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.
За это его назначили "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии".
На этой "должности" коллаборационист занимался подготовкой отрядов, которые конвоировали похищенных местных жителей в камеры российской тюрьмы.
По имеющимся данным, именно тогда он попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к негласному сотрудничеству.
После освобождения Херсона вражеский соратник получил задание от оккупантов "залечь на дно" и впоследствии переехать в Киевскую область.
На территории столичного региона он должен был обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и там приступить к выполнению вражеских задач.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
По указанию агрессора он должен был узнать о местах базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.
В дальнейшем фигурант планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещения десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой.
Однако, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на этапе оформления на военную службу в Силы обороны.
Злоумышленником оказался житель Херсона, который на период оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.
За это его назначили "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии".
На этой "должности" коллаборационист занимался подготовкой отрядов, которые конвоировали похищенных местных жителей в камеры российской тюрьмы.
По имеющимся данным, именно тогда он попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к негласному сотрудничеству.
После освобождения Херсона вражеский соратник получил задание от оккупантов "залечь на дно" и впоследствии переехать в Киевскую область.
На территории столичного региона он должен был обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и там приступить к выполнению вражеских задач.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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