СБУ и ГБР раскрыли приспешницу "русского мира"

15:31 17 января Киев, Украина

Специалисты СБУ совместно с ГБР разоблачили на антиукраинской деятельности должностное лицо ведомственного научно-исследовательского учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигурантка оправдывала полномасштабное вторжение россии, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к рф временно оккупированных районов на востоке и юге.

Кроме того, чиновница пыталась представить вооруженную агрессию россии против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения рашистами украинских объектов критической инфраструктуры.

Фигурантке доложено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.