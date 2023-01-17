СБУ и ГБР раскрыли приспешницу "русского мира"

Специалисты СБУ совместно с ГБР разоблачили на антиукраинской деятельности должностное лицо ведомственного научно-исследовательского учреждения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что фигурантка оправдывала полномасштабное вторжение россии, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к рф временно оккупированных районов на востоке и юге.
Кроме того, чиновница пыталась представить вооруженную агрессию россии против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения рашистами украинских объектов критической инфраструктуры.
Фигурантке доложено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что фигурантка оправдывала полномасштабное вторжение россии, отрицала ее военные преступления и поддерживала незаконное "присоединение" к рф временно оккупированных районов на востоке и юге.
Кроме того, чиновница пыталась представить вооруженную агрессию россии против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "дезинформацией" факты уничтожения рашистами украинских объектов критической инфраструктуры.
Фигурантке доложено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии