СБУ и ЕС разоблачили международный канал контрабанды тяжелых наркотиков

18:02 30 октября Киев, Украина





Совместное расследование СБУ, правоохранительных органов Франции и Польши привело к реальным тюремным срокам для организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков. Благодаря сотрудничеству Службы безопасности Украины (СБУ) и правоохранительных органов Европейского союза (ЕС), наркоторговцы, которые совершали контрабанду наркотиков, скрывая их в упаковке стирального порошка, были осуждены и отправлены в тюрьму.Совместное расследование СБУ, правоохранительных органов Франции и Польши привело к реальным тюремным срокам для организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков.

Вопрос касается троих жителей Прикарпатья, которые руководили международной преступной группировкой. Эти преступники переправляли крупные партии иностранных таблеток "Субутекс", содержащих опасное наркотическое вещество бупренорфин, с целью их последующей продажи на территории Украины.



Для скрытой перевозки наркотиков через границы ЕС и Украины, подозреваемые скрывали наркотики в упаковке со стиральным порошком. В 2019 году все трое были задержаны в Ивано-Франковске, когда они попытались ввести контрабандный "товар" на украинскую территорию.

Совместными усилиями украинской спецслужбы и правоохранителей ЕС была собрана убедительная доказательная база для осуждения подсудимых. В результате суд в Украине вынес приговор одному из них, осуждая его на 11 лет тюремного заключения, а двух других получили по 10 лет лишения свободы.



Кроме того, за это время были установлены и задержаны другие члены наркогруппировки, находившиеся на территории ЕС. Четверо из них - украинец и трое выходцев из Северной Африки - также были приговорены к тюремным срокам в ЕС.

Согласно данным СБУ, на контрабанде наркотиков в Украину было задокументировано более 35 тысяч наркосодержащих таблеток, общей стоимостью свыше 9 миллионов гривен.



Организаторы этой незаконной деятельности использовали доходы для "легализации", приобретая элитную недвижимость и автомобили премиум-класса в Прикарпатье.



Суд в Украине признал трех организаторов наркогруппировки виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.