СБУ и БЭБ разоблачили масштабное хищение средств на бронежилетах для ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему хищения государственных денег при приобретении средств индивидуальной защиты для Вооруженных сил Украины.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники поставили в одну из воинских частей Закарпатья 350 бракованных бронежилетов, сорвав выполнение оборонного заказа на почти шесть миллионов гривен.
Испытания показали, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и является опасной для использования в боевых условиях. Вся партия некачественной продукции была изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков.
По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры. Предприниматель подписал с представителями областного военкомата договор на поставку оптовой партии бронежилетов. В то же время их стоимость была искусственно завышена, а качество не соответствовало требованиям государственного стандарта.
На основании собранных доказательств директору предприятия-поставщика сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК).
Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченной схеме.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники поставили в одну из воинских частей Закарпатья 350 бракованных бронежилетов, сорвав выполнение оборонного заказа на почти шесть миллионов гривен.
Испытания показали, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и является опасной для использования в боевых условиях. Вся партия некачественной продукции была изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков.
По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры. Предприниматель подписал с представителями областного военкомата договор на поставку оптовой партии бронежилетов. В то же время их стоимость была искусственно завышена, а качество не соответствовало требованиям государственного стандарта.
На основании собранных доказательств директору предприятия-поставщика сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК).
Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченной схеме.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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