СБУ и БЭБ обнаружили нелегальный спиртзавод на Черниговщине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели успешную операцию, раскрыв государственный спиртзавод в Черниговщине. Этот завод не официально работал и нелегально производил подакцизные товары.
В ходе обысков обнаружены скрытые производственные мощности, а также подземные резервуары и бочки с сырьем для изготовления спирта.
По версии следствия, предприятие закупало сырье у контролируемых субъектов хозяйственной деятельности, используя его для производства спирта, который затем транспортировался в столицу.
В результате обысков изъято около 100 тонн незаконно произведенного спирта. Одновременно с этим на блокпосте был остановлен грузовик с 25 тоннами незаконного спирта.
Автомобиль оборудован сложной системой, изменяющей химический состав содержимого бочек после нажатия "предохранительной кнопки".
Правоохранители предотвратили эту попытку. В ходе расследования также установлено, что сотрудники налоговой службы Черниговской области причастны к незаконной деятельности завода.
Лицензия завода была аннулирована полгода назад, а его оборудование должно было быть опломбировано. Сейчас предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины.
В ходе обысков обнаружены скрытые производственные мощности, а также подземные резервуары и бочки с сырьем для изготовления спирта.
По версии следствия, предприятие закупало сырье у контролируемых субъектов хозяйственной деятельности, используя его для производства спирта, который затем транспортировался в столицу.
В результате обысков изъято около 100 тонн незаконно произведенного спирта. Одновременно с этим на блокпосте был остановлен грузовик с 25 тоннами незаконного спирта.
Автомобиль оборудован сложной системой, изменяющей химический состав содержимого бочек после нажатия "предохранительной кнопки".
Правоохранители предотвратили эту попытку. В ходе расследования также установлено, что сотрудники налоговой службы Черниговской области причастны к незаконной деятельности завода.
Лицензия завода была аннулирована полгода назад, а его оборудование должно было быть опломбировано. Сейчас предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины.
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