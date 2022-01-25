СБУ: группировка наркодельцов торговала метадоном по всей Украине

10:14 12 Сентябрь Киев, Украина

Успешную операцию провели сотрудники службы безопасности Украины. Ими была раскрыта преступная группировка, изготовлявшая и распространявшая по стране сильнейший психотропный препарат – метадон.

По сообщению СБУ, задержанные наркодельцы наладили производство наркотиков в частной лаборатории на территории Житомирской области. Продажа психотропных препаратов собственного производства осуществлялась, в основном, в западных и центральных регионах Украины.

"Ежемесячно злоумышленники производили почти пять килограммов наркотиков на более чем три миллиона гривен по теневым расценкам. Запрещенные вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам. "Клиентам" наркотики доставлялись курьерами", - отмечает СБУ.

Троих ключевых участников задержали при сбыте "товара" на 45 тысяч гривен. Также было проведено десять обысков по месту жительства и в нарколаборатории во Львовской, Житомирской и Киевской областях, и изъято почти 10 килограммов метадона.

Теперь открыто уголовное производство, а задержанным уже сообщили о подозрении.

Напомним, что ранее в Киеве полицейского задержали за торговлю наркотиками. У полицейского изъяли наградной пистолет на имя экс-президента Виктора Януковича. Его происхождение сейчас устанавливается.

Также сообщалось, что в Одесской области обнаружили плантацию конопли площадью 1,5 тыс. кв. м. Плантацию нашли с помощью квадрокоптера. Насаждения конопли были спрятаны в зарослях камыша.