СБУ добилась приговора агенту фсб, который шпионил за ВСУ

Благодаря надежной доказательной базе, сотрудники Службы безопасности Украины смогли добиться реального приговора для участника агентурной сети фсб, действовавшей на территории Харьковской и Донецкой областей. Этот агент использовал удостоверение журналиста в качестве прикрытия для сбора разведданных о Силах обороны Украины и корректировки воздушных ударов агрессора по регионам.
В результате спецоперации, проведенной контрразведчиками СБУ на прифронтовой территории на востоке Украины в марте текущего года, были задержаны не только данный злоумышленник, но и еще трое его сообщников. В настоящее время, основываясь на материалах, представленных Службой безопасности, суд приговорил российского агента к 12 годам лишения свободы.
По данным следствия, одним из его соучастников был житель Дружковки в Донецкой области, который работал в редакции одной из местных газет. Неизменно, еще до начала полномасштабного вторжения россии, он активно готовил пророссийские материалы для одного из официозных кремлевских информационных ресурсов - медиагруппы "россия сегодня". Таким образом, мужчина привлек внимание российских спецслужб, которые вовлекли его в сотрудничество через тогдашнего почетного консула россии в Харькове.
После процесса вербовки российского агента, он был отправлен на территорию страны-агрессора и прошел специальный обучающий курс по разведывательной и диверсионной деятельности. После этого, его перевели в "режим ожидания", и лишь после 24 февраля 2022 года он начал выполнение вражеских задач.
Основными задачами агента был сбор информации о времени и количестве перемещающихся военных эшелонов Вооруженных Сил Украины, направляющихся к передовой. Он также фиксировал последствия вражеских обстрелов в Краматорске, Дружковке и Константиновке, после чего отправлял соответствующие "отчеты" агрессору для корректировки огня, наносимого по украинским городам.
Российский агент также собирал информацию о местоположении огневых позиций, укреплений и складов с боеприпасами украинских вооруженных сил. Для общения с оккупантами, он использовал анонимные чаты в мессенджерах.
Суд на основании предоставленных доказательств признал злоумышленника виновным по статьям 28 и 111-1 Уголовного кодекса Украины, связанным с коллаборационной деятельностью. В настоящее время продолжается следствие для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети.
В результате спецоперации, проведенной контрразведчиками СБУ на прифронтовой территории на востоке Украины в марте текущего года, были задержаны не только данный злоумышленник, но и еще трое его сообщников. В настоящее время, основываясь на материалах, представленных Службой безопасности, суд приговорил российского агента к 12 годам лишения свободы.
По данным следствия, одним из его соучастников был житель Дружковки в Донецкой области, который работал в редакции одной из местных газет. Неизменно, еще до начала полномасштабного вторжения россии, он активно готовил пророссийские материалы для одного из официозных кремлевских информационных ресурсов - медиагруппы "россия сегодня". Таким образом, мужчина привлек внимание российских спецслужб, которые вовлекли его в сотрудничество через тогдашнего почетного консула россии в Харькове.
После процесса вербовки российского агента, он был отправлен на территорию страны-агрессора и прошел специальный обучающий курс по разведывательной и диверсионной деятельности. После этого, его перевели в "режим ожидания", и лишь после 24 февраля 2022 года он начал выполнение вражеских задач.
Основными задачами агента был сбор информации о времени и количестве перемещающихся военных эшелонов Вооруженных Сил Украины, направляющихся к передовой. Он также фиксировал последствия вражеских обстрелов в Краматорске, Дружковке и Константиновке, после чего отправлял соответствующие "отчеты" агрессору для корректировки огня, наносимого по украинским городам.
Российский агент также собирал информацию о местоположении огневых позиций, укреплений и складов с боеприпасами украинских вооруженных сил. Для общения с оккупантами, он использовал анонимные чаты в мессенджерах.
Суд на основании предоставленных доказательств признал злоумышленника виновным по статьям 28 и 111-1 Уголовного кодекса Украины, связанным с коллаборационной деятельностью. В настоящее время продолжается следствие для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети.
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