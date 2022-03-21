СБУ блокировала работу нелегальных складов по изготовлению фальсификатной агрохимии

14:47 22 июня Киев, Украина

Сотрудники СБУ приостановили незаконную деятельность группы предпринимателей, которые организовали самостоятельное изготовление агрохимикатов под известными брендовыми логотипами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что на подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ почти на 5 млн гривен.



Нелегальный бизнес организовали руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.

"Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитых веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины",- говорится в сообщении СБУ.

В Харькове и области было проведено 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата, во время которых обнаружили: оборудование для производства фальсифицированных средств; готовую контрфактную продукцию; ядовитое сырье; пресс-формы с логотипами иностранных фирм; этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением; упаковочные материалы.



Досудебное следствие продолжается.