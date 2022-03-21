СБУ блокировала работу нелегальных складов по изготовлению фальсификатной агрохимии

Сотрудники СБУ приостановили незаконную деятельность группы предпринимателей, которые организовали самостоятельное изготовление агрохимикатов под известными брендовыми логотипами.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что на подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ почти на 5 млн гривен.
Нелегальный бизнес организовали руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.
Отмечается, что на подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ почти на 5 млн гривен.
Нелегальный бизнес организовали руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.
В Харькове и области было проведено 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата, во время которых обнаружили: оборудование для производства фальсифицированных средств; готовую контрфактную продукцию; ядовитое сырье; пресс-формы с логотипами иностранных фирм; этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением; упаковочные материалы.
Досудебное следствие продолжается.
Досудебное следствие продолжается.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии