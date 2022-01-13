СБУ блокировала работу call-центров, "отмывающих" по 7 млн гривен ежемесячно

18:10 29 Апрель Киев, Украина

Сотрудники СБУ разоблачили работу трех преступных call-центров , которые за полгода работы успели обмануть украинцев более чем на 42 млн грн.

Об этом сообщает СБУ в четверг, 29 апреля.



В схеме участвовали почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода. Организатором оказался житель Винницы. Он наладил работу трех таких call-центров.



Как установила СБУ, работники искали клиентов и регистрировали их на фиктивных брокерских сайтах. Тогда создавали электронные счета и переводили туда деньги. Затем дельцы получали доступ к чужим деньгам. Через фирмы-пособники они выводили средства в тень и переводили в наличные.



При обысках в офисах было более 200 компьютеров и телекоммуникационное оборудование. Также нашли документы с доказательствами преступления.



Теперь полиция ищет всех людей, причастных с нелегальной схеме.