СБУ блокировала подпольное производство нефтепродуктов

11:13 17 Май Киев, Украина

На Кировоградщине сотрудниками СБУ была блокирована работа преступной группировки по незаконной реализации собственной нефтепродукции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах они незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению.



Во время обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли:



- оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего;

- почти 100 тыс. л сырой нефти;

- 120 тыс. л дизельного топлива;

- 24,5 тыс. л бензина.



Всего из незаконного оборота изъято контрафактной продукции на сумму почти 5,7 млн грн.



В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщено подозрение по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.