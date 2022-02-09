СБУ блокировала онлайн-ресурсы, через которые сбывались фейковые тесты на коронавирус

15:00 18 Май Киев, Украина

Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность сети веб-ресурсов, через которые злоумышленники сбывали фальшивые медицинские документы, в частности, справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19 и больничные.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, 18 мая.



В ходе досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали, что сеть анонимных онлайн-ресурсов основали в июле 2020 двое жителей Киевщины. Злоумышленники принимали заказы на изготовление поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу. Также они фальсифицировали медицинские справки для получения водительских прав и листки временной нетрудоспособности с поддельными печатями государственных и коммунальных медицинских учреждений Киева.



По предварительной информации, ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления, в среднем составляла 1 тыс. грн.



Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм и открыли банковские счета на подставных лиц. Реквизиты они использовали для получения средств за поддельные документы. Передачу «справок» заказчикам осуществляли через службы экспресс-доставки.





В ходе проведения обысков по адресам проживания организаторов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры Киева.