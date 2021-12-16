СБУ блокировала незаконную добычу торфа на сумму более 19 млн грн

В результате противоправных действий руководителя одного из государственных торфодобывающих предприятий Черниговщины было незаконно добыто более 70 тысяч тонн торфа.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи торфа. Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. К тому же, земельный участок не находился на балансе предприятия.
По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тысяч тонн торфа.
Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.
Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи торфа. Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. К тому же, земельный участок не находился на балансе предприятия.
По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тысяч тонн торфа.
Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.
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