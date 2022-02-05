СБУ блокировала контрабанду кокаина на 11,5 млн гривен

15:37 14 Май Киев, Украина

Сотрудники СБУ предупредили контрабанду 2,8 килограмма кокаина , на сумму около 11,5 миллиона гривен (по ценам "черного рынка). Наркотики в Украину пытался ввезти иностранец одной из стран Латинской Америки.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



По оперативной информации, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам. Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже записался на прием в одной из киевских стоматологических клиник.



Работники правопорядка обнаружили наркотики в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в международном аэропорту «Борисполь».





Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривень.

В настоящее время наркокурьер задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса, решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному наркокурьеру.