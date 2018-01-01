СБУ блокировала контрабандный трафик анаболиков

15:12 11 декабря Киев, Украина





Сотрудники СБУ пресекли незаконную деятельность группы лиц, которая наладила схему незаконного сбыта в РФ и страны ЕС, запрещенных сильнодействующих веществ, в частности Метандиенона и Нандролона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 11 декабря.

Также злоумышленники реализовывали препараты на территории Украины.



Свою продукцию фигуранты предлагали на страницах созданных ими специализированных сайтов и доставляли товар заказчикам почтовыми сервисами, а также через курьеров, которые входили в состав группировки. Деньги за анаболики клиенты перечисляли на банковские карточки дельцов.





По предварительным оценкам, за весь период своей противоправной деятельности участники группы реализовали товара на сумму более 65 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров при попытке скрытого перемещения партии стероидов в одну из стран ЕС.

Во время обысков по месту жительства и складских помещений фигурантов обнаружено банковские карточки, средства связи, деньги, полученные преступным путем и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Также изъята партия сильнодействующих препаратов на сумму почти 3 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Спецоперация проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и Департаментом киберполиции Национальной полиции.