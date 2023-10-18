СБУ атаковала дронами военный лагерь россиян в Курской области: зафиксировано 18 попаданий

12:41 18 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины дронами атаковала военный лагерь россиян у аэродрома "Халино" в Курской области рф.

Об этом сообщили источники в СБУ.



Как отметили источники, Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября "организовала "хлопок" в полевом лагере россиян" возле села Постоялые дворы, где, неподалеку от военного аэродрома "Халино", базировались до трех тысяч солдат и около 80 единиц техники.



В настоящее время точное количество потерь рф уточняется. Однако известно, что было зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.