СБУ атаковала дронами военный лагерь россиян в Курской области: зафиксировано 18 попаданий

12:41 18 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины дронами атаковала военный лагерь россиян у аэродрома "Халино" в Курской области рф.
 
Об этом сообщили источники в СБУ.

Как отметили источники, Служба безопасности Украины в ночь на 18 октября "организовала "хлопок" в полевом лагере россиян" возле села Постоялые дворы, где, неподалеку от военного аэродрома "Халино", базировались до трех тысяч солдат и около 80 единиц техники.

В настоящее время точное количество потерь рф уточняется. Однако известно, что было зафиксировано по меньшей мере 18 попаданий дронов СБУ по лагерю.
"Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбило все беспилотники" и "потерь нет", - подчеркнули источники.