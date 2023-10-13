СБУ арестовала шпиона рф в Одессе: агент под видом благотворительности шпионил за ВСУ

11:30 13 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала информатора из россии, который вступил в международную организацию в Одессе с целью шпионажа за защитниками города.

Этот шпион, чтобы замаскировать свою разведывательно-саботажную деятельность, скрылся под фасадом водителя в местной ячейке международной благотворительной организации.

Под видом помощи, он пересекал город, пытаясь обнаружить стратегически важные укрепрайоны и местоположение подразделений Вооруженных Сил Украины. Его интересовали также возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.

Следствием было установлено, что пособником агрессора оказался местный житель, который уже в 2014 году был активным участником пророссийских организаций по указанию российских спецслужб. Однако после неудачи кремлевского проекта "русской весны" в Одесской области его кураторы перевели в "режим ожидания".

Однако, вскоре после 24 февраля 2022 года, резидент агентурной сети вышел на связь с информатором и активизировал его для сбора разведывательной информации в областном центре.

В своей связи с оккупантами, злоумышленник использовал заранее наработанные каналы связи через мессенджеры.

По результатам обыска у него было обнаружено оружие с боеприпасами и мобильный телефон с уликами в его переписке с агрессором.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей и ему грозит до 12 лет тюрьмы.