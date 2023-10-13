СБУ арестовала шпиона рф в Одессе: агент под видом благотворительности шпионил за ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала информатора из россии, который вступил в международную организацию в Одессе с целью шпионажа за защитниками города.
Этот шпион, чтобы замаскировать свою разведывательно-саботажную деятельность, скрылся под фасадом водителя в местной ячейке международной благотворительной организации.
Под видом помощи, он пересекал город, пытаясь обнаружить стратегически важные укрепрайоны и местоположение подразделений Вооруженных Сил Украины. Его интересовали также возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.
Следствием было установлено, что пособником агрессора оказался местный житель, который уже в 2014 году был активным участником пророссийских организаций по указанию российских спецслужб. Однако после неудачи кремлевского проекта "русской весны" в Одесской области его кураторы перевели в "режим ожидания".
Однако, вскоре после 24 февраля 2022 года, резидент агентурной сети вышел на связь с информатором и активизировал его для сбора разведывательной информации в областном центре.
В своей связи с оккупантами, злоумышленник использовал заранее наработанные каналы связи через мессенджеры.
По результатам обыска у него было обнаружено оружие с боеприпасами и мобильный телефон с уликами в его переписке с агрессором.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей и ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Этот шпион, чтобы замаскировать свою разведывательно-саботажную деятельность, скрылся под фасадом водителя в местной ячейке международной благотворительной организации.
Под видом помощи, он пересекал город, пытаясь обнаружить стратегически важные укрепрайоны и местоположение подразделений Вооруженных Сил Украины. Его интересовали также возможные маршруты перемещения украинских войск в направлении южного фронта.
Следствием было установлено, что пособником агрессора оказался местный житель, который уже в 2014 году был активным участником пророссийских организаций по указанию российских спецслужб. Однако после неудачи кремлевского проекта "русской весны" в Одесской области его кураторы перевели в "режим ожидания".
Однако, вскоре после 24 февраля 2022 года, резидент агентурной сети вышел на связь с информатором и активизировал его для сбора разведывательной информации в областном центре.
В своей связи с оккупантами, злоумышленник использовал заранее наработанные каналы связи через мессенджеры.
По результатам обыска у него было обнаружено оружие с боеприпасами и мобильный телефон с уликами в его переписке с агрессором.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей и ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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