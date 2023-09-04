СБУ арестовала имущество российского генерал-полковника на Полтавщине

16:20 21 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины на Полтавщине арестовала имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина, начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли рф.



Об этом сообщила Служба безопасности Украины.



Следствие обнаружило более более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.



Среди находящегося под арестом имущества - дом, который использовался семьей Капашинов, гостиничные и ресторанные комплексы элитного уровня, а также бизнес-центры и торгово-развлекательные объекты общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.



Общая оценочная стоимость конфискованных активов превышает 1 миллиард гривен.



По материалам расследования стало известно, что имущество, оказавшееся под арестом, было зарегистрировано на имена дочери и зятя Капашина. Стоит отметить, что эти лица, ранее проживавшие на территории Украины, перед началом активной фазы конфликта, пересекли границу и стали гражданами россии.



Факты указывают на то, что российский генерал использовал родственников для легализации средств, которые, возможно, были получены им через коррупционные схемы в москве.



Также стало известно, что близкие члены семьи Капашина направляли прибыль от своего "семейного" бизнеса на финансирование различных "инвестиционных" проектов как на территории россии, так и во временно оккупированном регионе Донбасса.



Расследование по этому делу продолжается в рамках уголовного производства, возбужденного следователями Службы Безопасности по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины.



Поднимается вопрос о возможной национализации арестованных российских активов в пользу Украины.