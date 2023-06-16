СБУ арестовала активы российского депутата в Украине на сумму более 180 млн грн

19:17 09 июня Киев, Украина

За участие в финансировании вооруженной агрессии россии против Украины, арестованы украинские активы Владимира Зотова, заместителя председателя Белгородской областной думы в рф и владельца компаний-участников группы «Агро-Белогорье».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Общая сумма заблокированных активов превышает 180 миллионов гривен и в основном состоит из активов агрохолдинга, контролируемого Зотовым, находящегося в Днепропетровской и Херсонской областях.



А это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и около 4 млн грн на банковских счетах.



По данным следствия, менее чем за год до полномасштабного вторжения россии Зотов формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга и «переписал» бизнес на своих родственников. При этом он полностью сохранил контроль за деятельностью предприятия, а часть его доходов направлял на поддержку оккупационных группировок, воюющих против Украины.



Через сделку депутат рф надеялся избежать санкций и уголовного преследования за преступления против нашего государства.



Кроме того, в россии Зотов развернул информационную кампанию, в ходе которой широко освещал предоставление продовольственной «гумпомощи» российским военным на фронте от имени его предприятий.



Соответствующие сообщения он разместил на собственном телеграмм-канале и на странице в запрещенной соцсети Вконтакте.

Также информация о помощи оккупантам размещена на официальном сайте его корпорации.

В ходе обысков в офисе подконтрольного Зотову украинского агрохолдинга, а также в помещениях и автомобилях директора и бухгалтера предприятия обнаружены доказательства преступной деятельности фигуранта.



Следователи Службы безопасности сообщили депутату РФ о подозрении по ст. 110-2 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.