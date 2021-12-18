Сбой приложения "Дій вдома": сотни человек застряли на Донбассе

19:41 07 Август Киев, Украина





Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко. В приложении "Дій вдома" произошел программный сбой, из-за этого на КПВВ в Луганской и Донецкой областях образовалась огромная очередь из людей, которые пытаются выехать с временно оккупированных территорий.Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Фиксируются моменты, когда приложение работает нестабильно, однако пограничники не являются администраторами или разработчиками, поэтому трудно сказать, почему происходят такие сбои в работе приложения. Кроме того, решением штаба ООС определено, что те граждане, которые пересекают контрольный пункт временно оккупированной территорией, должны отбыть на самоизоляцию через приложение "Дій вдома", однако из-за сбоев по решению командования ООС все-таки происходит пропуск граждан, даже если они не могут установить приложение", - рассказал Демченко.

По его словам, о таких гражданах информируются органы местной власти и Национальной полиции для того, чтобы в дальнейшем к ним были применены карантинные правила.

"(На КПВВ "Станица Луганская" - ред.) несколько часов назад было около 200 человек, которые ожидали пропуск, на "Новотроицкое" людей было гораздо меньше", - уточнил Демченко.

Кроме того, добавим, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу опубликовал в Twitter фото сегодняшних очередей на КПВВ "Станица Луганская".