Сбитый российский вертолет подняли со дна Киевского водохранилища

08:04 04 июня Киев, Украина

Российская техника оказалась буквально на дне. Подбитый в первый день войны российский вертолет и тела оккупантов достали со дна Киевского водохранилища в пятницу, 3 июня. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов и показал фото и видео с места событий.

"Долетался... По предварительным данным, российскую "птичку" подбили в первый день войны. Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся. Полиция Киевщины проводит осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-35МС стоимостью около 36 миллионов долларов.

До этого на Харьковщине украинские десантники с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Перун сбили боевой вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор.