Сбитый российский вертолет подняли со дна Киевского водохранилища

Российская техника оказалась буквально на дне. Подбитый в первый день войны российский вертолет и тела оккупантов достали со дна Киевского водохранилища в пятницу, 3 июня. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов и показал фото и видео с места событий.
Напомним, 30 мая ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-35МС стоимостью около 36 миллионов долларов.
До этого на Харьковщине украинские десантники с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Перун сбили боевой вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии