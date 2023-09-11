Сбиты два беспилотных летательных аппарата в Белгородской области

08:20 11 сентября Киев, Украина

Ночью на 11 сентября, в Белгородской области было заявлено о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию о происшествии подтвердили губернатор области Вячеслав Гладков и министерство обороны россии.



Утверждается, что два БПЛА якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.



Губернатор Гладков сообщил, что инцидент произошел в Яковлевском городском округе, где российская система ПВО сбила два дрона типа самолет над безопасной зоной, и при этом не было пострадавших.



Он также отметил, что осколки одного из уничтоженных беспилотников упали на дорогу рядом с частным жилым домом. На месте инцидента работают все оперативные службы.