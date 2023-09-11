Сбиты два беспилотных летательных аппарата в Белгородской области

Ночью на 11 сентября, в Белгородской области было заявлено о сбитии двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информацию о происшествии подтвердили губернатор области Вячеслав Гладков и министерство обороны россии.
Утверждается, что два БПЛА якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.
Губернатор Гладков сообщил, что инцидент произошел в Яковлевском городском округе, где российская система ПВО сбила два дрона типа самолет над безопасной зоной, и при этом не было пострадавших.
Он также отметил, что осколки одного из уничтоженных беспилотников упали на дорогу рядом с частным жилым домом. На месте инцидента работают все оперативные службы.
Утверждается, что два БПЛА якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.
Губернатор Гладков сообщил, что инцидент произошел в Яковлевском городском округе, где российская система ПВО сбила два дрона типа самолет над безопасной зоной, и при этом не было пострадавших.
Он также отметил, что осколки одного из уничтоженных беспилотников упали на дорогу рядом с частным жилым домом. На месте инцидента работают все оперативные службы.
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