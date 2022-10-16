Сбежавшие во Францию сотрудница ФСБ и "вагнеровец" дают показания - СМИ

Сотрудница ФСБ и член ЧВК Вагнера запросили политическое убежище у Франции и дают показания о военных преступлениях россии, в том числе в Украине, а СМИ готовят материал по показаниям одного из них. Об этом в пятницу, 14 октября, пишет The Insider со ссылкой на главу проекта Gulagu.net и правозащитника Владимира Осечкина.
По его словам, оба оказались в одном самолете случайно и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны в службу безопасности аэропорта.
Он отметил, что сотрудник ЧВК рассказал, как было создано военное формирование при Минобороны рф, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.
Сотрудница ФСБ владеет информацией, связанной с документооборотом, в том числе с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и Министерства обороны.
Осечкин добавил, что, вероятно, сотрудница ФСБ и "вагнеровец" получили политическое убежище, так как их жизням грозила опасность:
Сообщается, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из россии и попросить убежище. Они тоже дают показания.
Ранее сообщалось, что российские солдаты продолжают массово сдаваться в плен.
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