Саудовская Аравия: взрыв на городском кладбище 

В западной части Саудовской Аравии на городском кладбище в Джидде, во время проведения церемонии в честь завершения Первой мировой войны, прогремел взрыв.
В церемонии принимали участие представители нескольких стран: Франция, Греция, Италия, Британия и США.
Взрыв прогремел в части кладбища, где расположены могилы, не относящиеся к мусульманской конфессии, два человека, в том числе сотрудник консульства Греции, ранены при взрыве.
По данным французских дипломатов, взорвалось самодельное взрывное устройство.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии