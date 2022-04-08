Саудовская Аравия: взрыв на городском кладбище 

18:50 11 ноября Киев, Украина

В западной части Саудовской Аравии на городском кладбище в Джидде, во время проведения церемонии в честь завершения Первой мировой войны, прогремел взрыв

В церемонии принимали участие представители нескольких стран: Франция, Греция, Италия, Британия и США.



Взрыв прогремел в части кладбища, где расположены могилы, не относящиеся к мусульманской конфессии, два человека, в том числе сотрудник консульства Греции, ранены при взрыве.





По данным французских дипломатов, взорвалось самодельное взрывное устройство.