Саперы попали под обстрел на Донбассе, погибших и пострадавших нет

В результате обстрелов личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места проведения разминирования в районе населенного пункта Гнутово.
Главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов с целью снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 26 апреля.
Работы проводятся каждый день. Однако ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения. Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов, которые изымают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем.
На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники.
Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок.
В настоящее время работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места происшествия. К счастью, погибших и пострадавших нет.
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