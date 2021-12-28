Саперы попали под обстрел на Донбассе, погибших и пострадавших нет

20:38 26 Апрель Киев, Украина

В результате обстрелов личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места проведения разминирования в районе населенного пункта Гнутово.

Главной целью проведения работ является очистка территории от взрывоопасных предметов с целью снижения минной опасности до уровня, при котором люди могут жить безопасно.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 26 апреля.

Работы проводятся каждый день. Однако ситуация осложняется тем, что участок, на котором работают пиротехнические отделения, находится вблизи линии разграничения. Ежедневно пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов, которые изымают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем.

"26 апреля примерно с 8:00 до 8:40 утра, в результате нарушения режима тишины, произошли обстрелы садового общества возле с. Гнутово, что вблизи Мариуполя. Место обстрела находится в непосредственной близости с полем, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения ГСЧС в рамках проекта между ГСЧС и Представительством международной гуманитарной организации «The HALO Trust» в Украине »", - говорится в сообщении.

На момент обстрела на месте находилось 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники.

Спасатели были вынуждены немедленно остановить работы и оставить опасный участок.

В настоящее время работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места происшествия. К счастью, погибших и пострадавших нет.