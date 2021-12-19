Самые неординарные таможенные нарушения ноября

17:33 08 Декабрь Киев, Украина

В ноябре 2021 Киевская таможня открыла более тысячи дел о нарушении таможенных правил. Имелись среди них и неординарные таможенные правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.



Так, в ноябре сотрудники Киевской таможни предотвратили попытку незаконного вывоза в Непал через аэропорт «Борисполь» трех живых волков под видом собак породы сибирская брань.







Еще один прецедент связан с представителями морской фауны. Таможенники обнаружили посылки с бивнем моржа и зубами кашалотов , незаконно пересылавшихся из Одесщины в Германию и Францию под видом мебельной фурнитуры. Бивень моржа, пять зубов и три изделия из них изъяты.



В Киевской таможне не вспоминают ни одного подобного случая за последние несколько десятков лет: «Медведи, соколы, щелчки несколько лет назад были, а вот живых волков изымаем впервые. Так же, как и бивни и зубы представителей морской фауны».



Замыкает троицу «интересов» ноября обнаружение 30 килограмм листьев коки из Южной Америки. В составе листьев коки содержатся наркотические средства – кокаин и экгонин, обращение которых в Украине ограничено. Листья коки пересылались в Украину из Перу под видом зеленого и травяного чаев в шести международных почтовых отправлениях.