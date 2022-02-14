Самолет МАУ совершил аварийную посадку в Одессе
19:03 20 Май Киев, Украина
Boeing 737 Международных авиалиний Украины рейсом "Стамбул – Киев" совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Экипаж отправил диспетчеру код, говорящий об аварии или внештатной ситуации на борту воздушного судна. Известно, что в полете над Черным морем у авиалайнера возникла техническая неисправность. В одном из двигателей самолета
произошло резкое падение давления масла.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ
в четверг, 20 мая.
"Опытными экипажами МАУ данная ситуация многократно отработана на тренажерах. Экипаж действовал строго с соблюдением инструкций, а также в соответствии с требованиями авиационной безопасности и безопасности полетов. Все действия экипажа и проведения посадки были осуществлены быстро, профессионально и без сбоев при содействии аварийно-спасательных служб Международного аэропорта Одесса", – говорится в сообщении.
Указано, что пассажиры рейса будут доставлены в Киев в 21:10 дополнительным самолетом Embraer 190. До этого им предоставят питание и напитки.
"По предварительной информации, большинство пассажиров рейса направлялись в Украину. Для транзитных пассажиров будет обеспечен перенос стыковки с соблюдением всех международных авиационных правил и норм", – заверили в МАУ.
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