Самолет МАУ совершил аварийную посадку в Одессе

19:03 20 Май Киев, Украина

Boeing 737 Международных авиалиний Украины рейсом "Стамбул – Киев" совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.

Экипаж отправил диспетчеру код, говорящий об аварии или внештатной ситуации на борту воздушного судна. Известно, что в полете над Черным морем у авиалайнера возникла техническая неисправность. В одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ в четверг, 20 мая.

"Опытными экипажами МАУ данная ситуация многократно отработана на тренажерах. Экипаж действовал строго с соблюдением инструкций, а также в соответствии с требованиями авиационной безопасности и безопасности полетов. Все действия экипажа и проведения посадки были осуществлены быстро, профессионально и без сбоев при содействии аварийно-спасательных служб Международного аэропорта Одесса", – говорится в сообщении.

Указано, что пассажиры рейса будут доставлены в Киев в 21:10 дополнительным самолетом Embraer 190. До этого им предоставят питание и напитки.