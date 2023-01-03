С сентября на деоккупированных территориях Харьковской области выявлено 920 тел граждан

11:38 03 января Киев, Украина

На деоккупированных территориях Харьсковской области обнаружили более 920 тел гражданских, погибших из-за военного вторжения россиян. Среди убитых 25 детей. Предварительно идентифицировано 656 человек погибших.



Об этом сообщил руководитель главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

“Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес “русский мир” в наши мирные села и города. Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 920 тел граждан, в том числе 25 детей”, – отметил он.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения российские обстрелы Харьковщины не прекращаются, из-за этого погибли 1 699 гражданских, в том числе 74 ребенка. Ранения получили 2 596 гражданских.

“Армия российских варваров, убийц и насильников делала все, чтобы уничтожить наши города. С 24 февраля обстрелы Харьковской области со стороны российской федерации не прекращались ни на день”, – добавил Тимошко.

Он также сообщил, что по фактам военных преступлений правоохранители сообщили о подозрении 16 военнослужащим РФ.



Всего из-за российских обстрелов на Харьковщине разрушены и повреждены 9 617 домов, 1 428 из них – в Харькове.