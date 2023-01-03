С сентября на деоккупированных территориях Харьковской области выявлено 920 тел граждан

На деоккупированных территориях Харьсковской области обнаружили более 920 тел гражданских, погибших из-за военного вторжения россиян. Среди убитых 25 детей. Предварительно идентифицировано 656 человек погибших.
Об этом сообщил руководитель главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, с начала полномасштабного вторжения российские обстрелы Харьковщины не прекращаются, из-за этого погибли 1 699 гражданских, в том числе 74 ребенка. Ранения получили 2 596 гражданских.
Он также сообщил, что по фактам военных преступлений правоохранители сообщили о подозрении 16 военнослужащим РФ.
Всего из-за российских обстрелов на Харьковщине разрушены и повреждены 9 617 домов, 1 428 из них – в Харькове.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии