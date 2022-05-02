С пляжей Кирилловки мертвых медуз вывозят спецтехникой. Фото. Видео

Коммунальные службы курортной Кирилловки обязали при помощи спецтехники вывозить с побережья мертвых медуз.
Об этом сообщается на сайте поселкового совета.
"Делали они это и в дни, когда под зданием поселкового совета собирались люди и выражали свое недовольство, в том числе большим скоплением медуз на пляжах и побережье Кирилловки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что каждое утро коммунальщики вывозили 1-1,5 полных тракторных прицепа мертвых медуз. В этом им также помогали местные жители.
Местные власти призвали всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке мертвых медуз.
"Делали они это и в дни, когда под зданием поселкового совета собирались люди и выражали свое недовольство, в том числе большим скоплением медуз на пляжах и побережье Кирилловки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что каждое утро коммунальщики вывозили 1-1,5 полных тракторных прицепа мертвых медуз. В этом им также помогали местные жители.
Местные власти призвали всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке мертвых медуз.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии