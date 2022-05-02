С пляжей Кирилловки мертвых медуз вывозят спецтехникой. Фото. Видео

10:52 30 июля Киев, Украина

Коммунальные службы курортной Кирилловки обязали при помощи спецтехники вывозить с побережья мертвых медуз.

Об этом сообщается на сайте поселкового совета.



"Делали они это и в дни, когда под зданием поселкового совета собирались люди и выражали свое недовольство, в том числе большим скоплением медуз на пляжах и побережье Кирилловки", - говорится в сообщении.



Сообщается, что каждое утро коммунальщики вывозили 1-1,5 полных тракторных прицепа мертвых медуз. В этом им также помогали местные жители.



Местные власти призвали всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке мертвых медуз.