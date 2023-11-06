С начала вторжения СБУ заблокировала 76 ботоферм, распространявших пророссийские нарративы

14:10 06 ноября Киев, Украина

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк раскрывает подробности успешной борьбы с киберугрозами. В интервью United24 он рассказал о блокировке 76 ботоферм и нейтрализации тысяч кибератак с начал полномасштабного вторжения рф.



В течение 2022-2023 годов СБУ прекратила деятельность 76 ботоферм с аудиторией 3 млн фейковых аккаунтов, которые действовали в Украине и распространяли пророссийские нарративы. Также, по словам Витюка, регулярно проходят массированные атаки на государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры, телекомпании. Служба безопасности нейтрализовала около 4 тысяч кибератак за 10 месяцев этого года. В хакерскую деятельность привлекают и студентов — под контролем спецслужб рф. А учат атаковать не только украинские системы, но и страны-партнеры.

"Враг регулярно пытается расшатать ситуацию в информационном пространстве Украины. Один из инструментов такого влияния – это с помощью ботоферм, разгоняющих пророссийские нарративы в интернете", – комментирует действия россии Илья Витюк.

Как отмечает представитель СБУ, служба успешно и комплексно противодействует россии в киберпространстве.