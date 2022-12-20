С начала войны жертвами оккупантов стали более 6 тыс мирных жителей

14:39 20 декабря Киев, Украина





Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара За период с 24 февраля по 18 декабря жертвами военного вторжения россии в Украину стали 6755 мирных жителей страны, еще 10 769 получили ранения Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в понедельник, 19 декабря.

Среди убитых 2686 мужчин, 1822 женщины, 174 девочки и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1890 взрослых, пол которых пока неизвестен.

"Большинство зафиксированных случаев гибели гражданского населения связано с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ударами с воздуха", - уточнили в ООН.

Подчеркивается, что фактические цифры гражданских потерь значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область).



По данным УВКПЧ, с 1 по 18 декабря погибли 123 мирных жителя Украины и 339 пострадали.