С начала войны жертвами оккупантов стали более 6 тыс мирных жителей

За период с 24 февраля по 18 декабря жертвами военного вторжения россии в Украину стали 6755 мирных жителей страны, еще 10 769 получили ранения.
Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в понедельник, 19 декабря.
Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в понедельник, 19 декабря.
Среди убитых 2686 мужчин, 1822 женщины, 174 девочки и 216 мальчиков, а также 38 детей и 1890 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Подчеркивается, что фактические цифры гражданских потерь значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область).
По данным УВКПЧ, с 1 по 18 декабря погибли 123 мирных жителя Украины и 339 пострадали.
По данным УВКПЧ, с 1 по 18 декабря погибли 123 мирных жителя Украины и 339 пострадали.
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