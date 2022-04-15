С начала войны в Украине открыто 230 дел о госизмене

11:31 15 апреля Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины сотрудники Государственного бюро расследований открыли 154 уголовных производства по статье о госизмене и 81 производство – по подозрению в коллаборационной деятельности.
 
Об этом сообщается на сайте бюро в пятницу, 15 апреля.

Указано, что среди фигурантов – главы сельских советов, депутаты разных уровней, должностные лица, судьи, правоохранители и военнослужащие.

При этом больше всего дел в отношении предателей расследует территориальное управление ГБР Краматорска. 109 производств открыто за государственную измену, 74 – за коллаборационную деятельность.

Ведомство предостерегло всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками.

"Краткосрочная выгода от "служения" оккупантам превратится в позорное и длительное заключение", – отметили в ГБР.