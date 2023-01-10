С начала войны СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов

С начала полномасштабного вторжения россии Служба безопасности Украины расследует более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них уже направлены в суд.
Пресс-служба ведомства сообщила в Telegram, что с 24 февраля СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Так, в Киеве СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали российской стороне разведданные об обустройстве госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.
В Николаеве разоблачен бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры, который после 24 февраля прошлого года добровольно предложил российские стороне свою помощь в войне против Украины.
Пресс-служба ведомства сообщила в Telegram, что с 24 февраля СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Так, в Киеве СБУ нейтрализовала российскую агентурную группу, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали российской стороне разведданные об обустройстве госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.
В Николаеве разоблачен бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры, который после 24 февраля прошлого года добровольно предложил российские стороне свою помощь в войне против Украины.
В Хмельницком СБУ задержала гражданина рф, прибывшего в Украину еще в январе 2022 для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.
На Волыни нейтрализован шпион — им оказался гражданин беларуси, собиравший сведения о дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории региона.
По всем разоблаченным фактам контрразведка Службы безопасности проводит системную работу для привлечения к ответственности всех подозреваемых.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии