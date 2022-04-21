С начала войны Нацполиция обнаружила 170 диверсантов

08:14 21 апреля Киев, Украина

Подразделения Национальной гвардии с начала полномасштабного вторжения России обнаружили 170 вражеских диверсантов.



Об этом сообщил начальник отдела обеспечения общественной безопасности Национальной гвардии Александр Гриценко во время пресс-конференции в Укринформе "Специфика охраны общественного порядка личным составом НГУ в освобожденных населенных пунктах Киевщины".



“С начала нападения России 24 февраля подразделения Нацгвардии задержали 1733 человека, из которых 170 – представители диверсионно-разведывательных групп. Их передали Службе безопасности”, – сказал он.



У задержанных изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и почти 500 патронов, 15 единиц холодного оружия, 29 гранат и больше килограмма наркотиков, добавил Гриценко.



Он призвал граждан быть осторожными, учитывая, что на днях правоохранители обнаружили в одном из столичных районов растяжку.



“Сейчас наши пешие патрули вовлечены в общественную безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наших граждан”, - сказал представитель Нацгвардии.