С начала войны на взрывчатке подорвались 780 человек, из них 77 - дети

Заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Дидык сообщил, что с начала полномасштабной войны рф против Украины на взрывчатке взорвались 780 человек, из которых 251 погибли.
Об этом Николай Дидык сказал на брифинге.
По его словам, с начала войны подразделения ГСЧС обезвредили более 435 тысяч единиц взрывоопасных предметов. Основные усилия пиротехников ГСЧС направлены на разминирование деоккупированных территорий и восстановление объектов критической инфраструктуры.
Дидик также добавил, что в результате агрессии рф взрывоопасными предметами загрязнена территория Украины ориентировочной площадью 174 тысячи квадратных км, что составляет около 30% от общей площади государства.
Дидик также добавил, что в результате агрессии рф взрывоопасными предметами загрязнена территория Украины ориентировочной площадью 174 тысячи квадратных км, что составляет около 30% от общей площади государства.
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