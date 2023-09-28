С начала войны на взрывчатке подорвались 780 человек, из них 77 - дети

16:16 28 сентября Киев, Украина

Заместитель начальника отдела организации пиротехнических работ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Дидык сообщил, что с начала полномасштабной войны рф против Украины на взрывчатке взорвались 780 человек, из которых 251 погибли.

Об этом Николай Дидык сказал на брифинге.

"От взрывоопасных предметов пострадали 780 человек, из которых 251 человек погиб, а 529 — получили ранения. Среди пострадавших 77 детей, из которых 13 — погибли", — Дидык.

По его словам, с начала войны подразделения ГСЧС обезвредили более 435 тысяч единиц взрывоопасных предметов. Основные усилия пиротехников ГСЧС направлены на разминирование деоккупированных территорий и восстановление объектов критической инфраструктуры.



Дидик также добавил, что в результате агрессии рф взрывоопасными предметами загрязнена территория Украины ориентировочной площадью 174 тысячи квадратных км, что составляет около 30% от общей площади государства.