С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли более 2000 мирных украинцев

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации и агрессии с территории Беларуси в Украине погибли более 2 000 мирных граждан.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В настоящее время основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.
Спасателям удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек.
Сообщается, что пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.
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