С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли более 2000 мирных украинцев

15:01 02 Март Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации и агрессии с территории Беларуси в Украине погибли более 2 000 мирных граждан.



Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

“Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников”, – говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.



Спасателям удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек.



Сообщается, что пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.