С начала оккупации в Мелитополе рашисты похитили почти 1000 человек – мэр

19:23 30 января Киев, Украина





Федоров не назвал точного количества жителей, которые до сих пор находятся в плену, однако сказал, что их точно сотни.



В оккупированный регион, по его словам, россияне завезли восемьсот своих силовиков, которые, впрочем, живут не по местам "работы", а только на оккупированной Мелитопольщине. За почти год российской оккупации в Мелитополе похитили около тысячи местных жителей, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров Федоров не назвал точного количества жителей, которые до сих пор находятся в плену, однако сказал, что их точно сотни.В оккупированный регион, по его словам, россияне завезли восемьсот своих силовиков, которые, впрочем, живут не по местам "работы", а только на оккупированной Мелитопольщине.

"Днем разъезжаются по временно оккупированным населенным пунктам, но ночью снова собираются на Мелитопольщине, потому что боятся сил сопротивления, того, что в селах их просто умертвят", - отмечает он.

Накануне стало известно о планах россиян создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительных колонии, среди которых 12 в Донецкой области, а семь – в Луганской области. В оккупированной Запорожской области, по словам Федорова, захватчики получили приказ легализовать по меньшей мере три учреждения.