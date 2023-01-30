С начала оккупации в Мелитополе рашисты похитили почти 1000 человек – мэр

19:23 30 января Киев, Украина

За почти год российской оккупации в Мелитополе похитили около тысячи местных жителей, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Федоров не назвал точного количества жителей, которые до сих пор находятся в плену, однако сказал, что их точно сотни.

В оккупированный регион, по его словам, россияне завезли восемьсот своих силовиков, которые, впрочем, живут не по местам "работы", а только на оккупированной Мелитопольщине.
"Днем разъезжаются по временно оккупированным населенным пунктам, но ночью снова собираются на Мелитопольщине, потому что боятся сил сопротивления, того, что в селах их просто умертвят", - отмечает он.
Накануне стало известно о планах россиян создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительных колонии, среди которых 12 в Донецкой области, а семь – в Луганской области. В оккупированной Запорожской области, по словам Федорова, захватчики получили приказ легализовать по меньшей мере три учреждения.
"Если раньше мы говорили, что только в Мелитополе существует не менее пяти застенков, то часть из них рашисты уже легализовали. Мы не можем сказать, сколько там находится людей. Из тюрем, которые были до оккупации, они переместили по меньшей мере 3,5 тысячи заключенных в временно оккупированный Крым. Конечно, переместили нелегально”, – говорит мэр.