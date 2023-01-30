С начала оккупации в Мелитополе рашисты похитили почти 1000 человек – мэр

За почти год российской оккупации в Мелитополе похитили около тысячи местных жителей, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Федоров не назвал точного количества жителей, которые до сих пор находятся в плену, однако сказал, что их точно сотни.
В оккупированный регион, по его словам, россияне завезли восемьсот своих силовиков, которые, впрочем, живут не по местам "работы", а только на оккупированной Мелитопольщине.
Федоров не назвал точного количества жителей, которые до сих пор находятся в плену, однако сказал, что их точно сотни.
В оккупированный регион, по его словам, россияне завезли восемьсот своих силовиков, которые, впрочем, живут не по местам "работы", а только на оккупированной Мелитопольщине.
Накануне стало известно о планах россиян создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительных колонии, среди которых 12 в Донецкой области, а семь – в Луганской области. В оккупированной Запорожской области, по словам Федорова, захватчики получили приказ легализовать по меньшей мере три учреждения.
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