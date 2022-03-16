С начала избирательной кампании Нацполиция открыла 448 уголовных производств

13:53 20 октября Киев, Украина

Организация к предстоящим местным выборы в Украине не стала исключением и не обошлась без участия национальной полиции. С начала избирательной кампании сотрудниками нацполиции открыто 448 уголовных производств. Об этом во вторник, 20 октября, сообщила Нацполиция.



Из них 217 уголовных производств связаны с нарушением избирательного законодательства, 231 - с нарушением избирательным процессом.



При этом 25 уголовных производств открыты в течение минувших суток. Также за время избирательной кампании составлено 1367 административных протоколов о нарушениях, связанных с выборами.



Органы Национальной полиции с 5 сентября зарегистрировали 5 881 сообщение о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Из них в Киеве зафиксированы 718 сообщений, в Киевской области - 598, во Львовской области - 451.