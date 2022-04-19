С начала года пиротехники ГСЧС уничтожили более 41 тысячи взрывоопасных предметов

Ежедневно пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧC) проводят работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 20 июля.
Только за прошедшие сутки, 19 июля, пиротехники осуществили 63 выезда, в ходе которых выявили 713 боеприпасов.
Чтобы предотвратить несчастные случаи, в случае обнаружения взрывоопасных предметов запрещается:
- касаться подозрительного предмета или передвигать его;
- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;
- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию;
- пытаться самостоятельно обезвредить находку.
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