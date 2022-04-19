С начала года пиротехники ГСЧС уничтожили более 41 тысячи взрывоопасных предметов

11:18 20 июля Киев, Украина

Ежедневно пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧC) проводят работы по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 20 июля.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 41 тысячу 387 взрывоопасных предметов, в том числе 297 авиационных бомб", - сказано в сообщении.

Только за прошедшие сутки, 19 июля, пиротехники осуществили 63 выезда, в ходе которых выявили 713 боеприпасов.



Чтобы предотвратить несчастные случаи, в случае обнаружения взрывоопасных предметов запрещается: