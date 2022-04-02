С начала года от укусов змей в Украине пострадали 30 человек, включая детей

08:01 07 июля Киев, Украина





Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ). Ежегодно жертвами ядовитых змей становятся десятки людей, за 6 месяцев 2021 года 30 человек обратились за медпомощью из-за поражения змеиным ядом.Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"По состоянию на 30 июня 2021 года в Украине зарегистрировали 30 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом. Среди пострадавших 10 детей до 17 лет и 10 женщин. В частности, в июне зафиксировано 8 обращений", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, в Запорожской области зафиксировано 14 случаев укусов змей, во Львовской - 6, в Житомирской - 4, в Ивано-Франковской и Полтавской - по 2 случая, в Закарпатской и Ровенской - по 1. Летальные случаи не зарегистрированы.



Уберечься от укусов змей можно, если соблюдать простые правила:

Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками. Встретить опасных пресмыкающихся можно в лесу, парке, в поле или на сенокосе, а то и на собственном дворе. Змей много в заболоченных местностях, у заросших озер и прудов, в горах и степях. Эти животные часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами поваленных деревьев. Именно поэтому этих предметов лучше не касаться руками, а пользоваться палкой. Не садитесь, если не проверили место. Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, пошуршите или постучите в том месте палкой. Это отпугнет змею. Обычно они убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса и сразу же прячутся или отползают подальше. Однако в жару их поведение может меняться, поэтому обезопасьте себя этими простыми действиями. Не приближайтесь и не прикасайтесь. Змеи агрессивны в ответ. В большинстве случаев змеи, проживающие в Украине, пытаются убежать, как только замечают человека; агрессию проявляют только в случае опасности. Гадюки активны в дневное время: как все хладнокровные, они любят греться на солнце. Обычно люди могут быть укушеныными, если случайно наступают, садятся или ложатся на рептилию. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений: безопасное расстояние - 1,5-2 м. Не пытайтесь поймать или убить змею - именно так и происходит большинство укусов. Одевайтесь соответственно. Подготовьтесь к походу. Если отправляетесь в местности, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки надо заправить в ботинки.

Главная помощь для пострадавшего - медицинская, как можно скорее его нужно привезти в больницу. Уже в медучреждении могут принять решение ввести антитоксин, но из-за риска побочных явлений его назначают только в тяжелых случаях.

По данным ЦОЗ, за аналогичный период 2020 года были зафиксированы 18 обращений в связи с укусами змей, из них пятеро детей до 17 лет и семь женщин, а в 2019 году - 83 обращения, из них 16 детей и 32 женщины. Всего в 2020 году зафиксировали 249 обращений из-за укусов змей, из них 49 детей до 17 лет и 97 женщин. 83 человека получить противоядие. Тогда как в 2019 году зафиксировали 363 обращения, а в 2018 году - 396, один человек скончался.